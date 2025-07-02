أخبار اليمن : 629 شهيداً ومصاباً في غزة خلال 24 ساعة

629 شهيداً ومصاباً في غزة خلال 24 ساعةقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم، إن 142 شهيداً و487 مصاباً وصلوا مستشفيات القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأكدت الوزارة في بيان، ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ تجدد العدوان في 18 مارس 2025 إلى 6 آلاف و454 شهيداً و22 ألفاً و551 مصاباً، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 57 ألفاً و12 شهيداً و134 ألفاً و592 مصاباً.

وأشارت إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.