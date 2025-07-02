عاجل: طقس الأربعاء.. هل تستمر فرص سقوط الأمطار؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مدى إمكانية استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم الأربعاء، بعدما تعرضت البلاد لتقلبات جوية ناتجة عن تأثير منخفض الهند الموسمي، ما أدى إلى سقوط أمطار في بعض المحافظات أمس.

وقالت الأرصاد في نشرتها الجوية اليومية، إنه في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس من خلال آخر تحديث الصور الأقمار الصناعية، فمن المتوقع ضعف فرص سقوط الأمطار على القاهرة.

فرص سقوط أمطار

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانًا على مناطق من السويس – الزعفرانة – وسط سيناء، على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ووعدت الأرصاد متابعيها بموافاتهم بحالة الطقس خلال الأيام المقبلة حتى انتهاء فرص سقوط الأمطار، منبهة بضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، منار غانم، أن البلاد تتعرض حاليًا لتقلبات جوية ناتجة عن تأثير منخفض الهند الموسمي، وذلك تعليقًا على سقوط أمطار في بعض المناطق بالقاهرة والمحافظات الأخرى.

منخفض جوي

وأوضحت غانم أن هذا المنخفض الجوي سطحي يؤدي لارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة على سطح الأرض.

وأشارت إلى أن هذا المنخفض مصحوب بامتداد في طبقات الجو العليا، ما يسهم في تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة، التي قد يصاحبها سقوط أمطار بشكل متفرق وعشوائي على بعض المناطق، خاصة في الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأضافت أن هذا المنخفض الجوي قد يستمر تأثيره حتى نهاية فصل الصيف الحالي، موضحة أن حالة الطقس ستظل متقلبة من يوم إلى آخر، حيث قد تشهد بعض المناطق سقوط أمطار، بينما تظل مناطق أخرى دون تأثر.