عاجل: لويس دياز يفتح الباب لبرشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو، بإن المحيطين بالنجم الكولومبي لويس دياز أبلغوا برشلونة بأنه لا يزال متاحًا في سوق الانتقالات، وذلك في حال لم تنجح صفقة التعاقد مع نيكو ويليامز.

الرسائل التي وصلت للإدارة الكتالونية تعكس استعداد دياز للنظر في خيار الانتقال إلى البارسا، خاصة وأنه كان ضمن اهتمامات النادي في أكثر من مناسبة سابقة، ويُعتبر من الأسماء المفضلة لدى المدير الرياضي ديكو.

هذا وبينما يواصل برشلونة مفاوضاته المعقدة لضم نيكو، يبقى دياز الخيار البديل الأول المطروح على الطاولة في حال تعثرت الأمور.