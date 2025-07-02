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عاجل: وسام أبو علي يرفض السعودية ويتمسك بالاحتراف الأوروبي

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عاجل: وسام أبو علي يرفض السعودية ويتمسك بالاحتراف الأوروبي

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عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الإعلامي خالد الغندور، نقلًا عن مصدر داخل النادي ، أن المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي تلقى عرضًا ماليًا ضخمًا من أحد أندية دوري يلو السعودي (الدرجة الثانية).

وأوضح الغندور في برنامجه “ستاد المحور” أن العرض السعودي بلغت قيمته حوالي 8 ملايين دولار أمريكي، وهو ما يمثل ضعف المبلغ المعروض على اللاعب من أحد الأندية الأوروبية.

وأضاف الغندور أن وسام أبو علي رفض العرض السعودي بشكل قاطع، مؤكدًا أنه لا يرغب في الانتقال للعب في دوري الدرجة الثانية بعد رحيله عن الأهلي.

وأكد اللاعب أن وجهته المقبلة ستكون أوروبا فقط، مشيرًا إلى أن هناك عروضًا أوروبية ستصل خلال الأيام القليلة القادمة، وهو ما أكده وكيل اللاعب لمسؤولي النادي الأهلي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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