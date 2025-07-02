عاجل: وسام أبو علي يرفض السعودية ويتمسك بالاحتراف الأوروبي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الإعلامي خالد الغندور، نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي تلقى عرضًا ماليًا ضخمًا من أحد أندية دوري يلو السعودي (الدرجة الثانية).

وأوضح الغندور في برنامجه “ستاد المحور” أن العرض السعودي بلغت قيمته حوالي 8 ملايين دولار أمريكي، وهو ما يمثل ضعف المبلغ المعروض على اللاعب من أحد الأندية الأوروبية.

وأضاف الغندور أن وسام أبو علي رفض العرض السعودي بشكل قاطع، مؤكدًا أنه لا يرغب في الانتقال للعب في دوري الدرجة الثانية بعد رحيله عن الأهلي.

وأكد اللاعب أن وجهته المقبلة ستكون أوروبا فقط، مشيرًا إلى أن هناك عروضًا أوروبية ستصل خلال الأيام القليلة القادمة، وهو ما أكده وكيل اللاعب لمسؤولي النادي الأهلي.