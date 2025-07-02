عاجل: النصر يحدد شرطًا أساسيًا قبل التحرك نحو دياز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفاد الإعلامي بن جاكوبس أن إدارة نادي النصر قررت اتخاذ خطوة حاسمة في ملف مفاوضاتها مع نجم ليفربول، الكولومبي لويس دياز.

وأوضح جاكوبس أن النصر لن يتقدم بعرض رسمي قبل أن يحصل على موقف واضح وصريح من اللاعب بشأن رغبته في خوض تجربة اللعب في دوري روشن السعودي.

تأتي هذه الخطوة لتفادي أي مماطلة أو غموض قد يؤخر إتمام الصفقة أو يؤثر على خيارات النادي الأخرى.

وفي حال تعثرت مفاوضات ضم دياز، كشف جاكوبس أن البرازيلي غابرييل مارتينيلي، جناح آرسنال، يدخل ضمن قائمة الأسماء البديلة التي يضعها النصر على طاولته.