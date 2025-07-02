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عاجل: ثنائي برشلونة في ” أمان ” بقرار من فليك

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفاد الصحفي فيران كورياس أن مدرب برشلونة هانز فليك أبدى سعادته الكبيرة بمستوى كل من إريك غارسيا وفرمين لوبيز، معبرًا عن رغبته في الإبقاء على الثنائي ضمن تشكيلته في الموسم المقبل.

ويرى فليك أن اللاعبين يمتلكان الجودة والانضباط المطلوبين للمساهمة في مشروعه مع البارسا، وسط ترقب من بعض الأندية المهتمة بضم إريك أو استعارة فرمين.

موقف فليك أغلق الباب لخروج اللاعبين على الرغم من ترحيب النادي الكتالوني بأي عروض من شأنها أن تحسن من وضعه المالي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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