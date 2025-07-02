عاجل: كم سيجني الهلال حال الفوز على فلومينينسي البرازيلي؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يخوض الهلال مواجهة مصيرية ضد فلومينينسي البرازيلي، مساء الجمعة المقبل، ضمن ربع نهائي النسخة الحالية من كأس العالم للأندية.

المباراة تمثل فرصة ذهبية للهلال، حيث سيحصل النادي السعودي على 23 مليون دولار حال تحقيق الفوز، موزعة على النحو التالي:

2 مليون دولار: مكافأة الفوز بالمباراة

21 مليون دولار: مكافأة التأهل إلى نصف النهائي

تفاصيل المكافآت السابقة

حتى الآن، جمع الهلال 36.125 مليون دولار من مكافآت البطولة، جاءت على النحو التالي:

9.5 مليون دولار كمكافأة مشاركة

4 ملايين دولار من دور المجموعات (تعادلان أمام ريال مدريد وسالزبورغ + فوز على باتشوكا)

7.5 مليون دولار بعد التأهل لدور الـ16

2 مليون دولار بعد الفوز على مانشستر سيتي

13.125 مليون دولار نظير التأهل إلى ربع النهائي

الآن، الهلال أمام فرصة ذهبية لا تقاوم إذا نجح في تحقيق الانتصار على فلومينينسي، حيث سيعزز رصيده المالي ليصل إلى 59.125 مليون دولار.