عاجل: مسؤولان أمريكيان: إيران استعدت لتلغيم مضيق هرمز بعد الضربة الإسرائيلية

شكرا لاهتمامكم بخبر مسؤولان أمريكيان: إيران استعدت لتلغيم مضيق هرمز بعد الضربة الإسرائيلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت وكالة “رويترز” اليوم الأربعاء، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن إيران اتخذت خطوات ملموسة للاستعداد لتلغيم مضيق هرمز، عقب الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على أراضيها في 13 يونيو الماضي.

وأوضح المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن المخابرات الأمريكية رصدت شحن الجيش الإيراني ألغامًا بحرية إلى سفن في الخليج الشهر الماضي، وهو ما عزز مخاوف واشنطن من نية طهران إغلاق أحد أكثر الممرات المائية حيوية في العالم.

وأشارا إلى أن هذه المعلومات، التي لم يُكشف عنها سابقًا، تم الحصول عليها من خلال وسائل استخباراتية قد تشمل صور الأقمار الصناعية أو مصادر بشرية سرية.

إغلاق هرمز.. تهديد قائم

وحسب “رويترز”، فإن تحميل الألغام – رغم عدم نشرها فعليًا في المضيق – يعكس جدية محتملة من جانب إيران في تهديد الملاحة العالمية، وهي خطوة كانت ستزيد من حدة التوتر في منطقة تشهد بالفعل تصعيدًا كبيرًا.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، قد حذرت طهران الشهر الماضي من اتخاذ أي قرار بإغلاق مضيق هرمز، واصفة الأمر بأنه سيكون “تصرفًا متهورًا”.

ويُعد المضيق شريانًا أساسيًا للطاقة العالمية، حيث يمر عبره نحو خمس صادرات النفط والغاز.

وتُحذر جهات اقتصادية من أن أي اضطراب فيه قد يدفع بأسعار الطاقة إلى الارتفاع بشكل حاد، رغم أن أسعار النفط شهدت تراجعًا بأكثر من 10% بعد الضربات الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية، بسبب تراجع المخاوف من تأثيرات مباشرة على سوق الخام.

البرلمان الإيراني يؤيد خطوة الإغلاق

وفي 22 يونيو الماضي، أي بعد أيام من القصف الأمريكي لمواقع نووية إيرانية، أيد البرلمان الإيراني مشروع قرار لإغلاق المضيق، لكنه لم يكن ملزمًا، إذ تُترك الكلمة الأخيرة لمجلس الأمن القومي الأعلى في طهران، وفق ما نقلته قناة “برس تي في” الإيرانية.

ورغم أن إيران هددت مرارًا في الماضي بإغلاق المضيق، إلا أنها لم تقدم على تنفيذ التهديد، كما لم تتمكن “رويترز” من تأكيد ما إذا كانت الألغام التي شُحنت قد أُفرغت لاحقًا.

البنتاغون يرفض التعليق

وامتنعت وزارة الدفاع الأمريكية عن التعليق على تلك المعلومات، كما لم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على طلبات الوكالة.

وأفاد المسؤولان بأن الحكومة الأمريكية لا تستبعد احتمال أن يكون شحن الألغام مجرد وسيلة للضغط أو لردع واشنطن، دون نية حقيقية للتنفيذ. وقد يكون الأمر مجرد استعداد احترازي من قبل الجيش الإيراني تحسبًا لقرار سياسي لاحق.

ممر بحري حيوي تحت التهديد

يربط مضيق هرمز، الواقع بين عُمان وإيران، الخليج بخليج عُمان وبحر العرب، ويبلغ عرضه نحو 34 كيلومترًا في أضيق نقطة، مع ممر ملاحي بعرض ميلين في كل اتجاه.

ويمثل المضيق مسارًا أساسيًا لصادرات النفط من دول الخليج، من بينها السعودية والإمارات والكويت والعراق، إضافة إلى نقل قطر لغازها الطبيعي المسال.

كما تعتمد إيران نفسها على المضيق لتصدير نفطها، ما يقلل من احتمال سعيها فعليًا لإغلاقه، وفقًا لمحللين.

ومع ذلك، أشارت تقارير لوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية في عام 2019 إلى أن طهران تحتفظ بأكثر من 5000 لغم بحري يمكن نشرها سريعًا بواسطة زوارق سريعة.

الأسطول الخامس في حالة تأهب

ويُشرف الأسطول الخامس الأمريكي، المتمركز في البحرين، على حماية الملاحة في المنطقة، وعادةً ما يحتفظ بعدد من سفن مكافحة الألغام هناك، لكن تم سحب تلك السفن مؤقتًا قبيل الضربات الأمريكية تحسبًا لهجوم انتقامي.

وفيما اقتصر الرد الإيراني في البداية على قصف صاروخي لقاعدة “العديد” الأمريكية في قطر، لا تستبعد واشنطن احتمال تصعيد إضافي من جانب طهران في الفترة المقبلة.