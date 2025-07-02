عاجل: سعر الذهب يتراجع وسط ترقّب بيانات أمريكية وموقف مجلس الاحتياطي

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الذهب يتراجع وسط ترقّب بيانات أمريكية وموقف مجلس الاحتياطي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في ظل ترقّب المستثمرين لبيانات الرواتب الأمريكية وموقف جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة.

لكن ضعف الدولار ساهم في الحد من خسائر أسعار الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم



ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% مسجلًا 3330.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0617 بتوقيت أبوظبي، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 3340.60 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من 3 سنوات، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

توقعات باتجاه صعودي



وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تاست لايف: “تشهد أسعار الذهب استقرارًا بعد تسجيل أقوى مكاسب لها في أسبوعين. ويواصل الاتجاه العام دعم الاتجاه الصعودي في الوقت الحالي”، مضيفًا أن توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تتصدّر المشهد حاليًا.

وقال باول إن البنك المركزي الأمريكي يخطط “للانتظار ومعرفة المزيد” عن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل خفض أسعار الفائدة، منحيًا مرة أخرى مطالب ترامب بإجراء تخفيضات فورية وعميقة في أسعار الفائدة.

فرص العمل الأمريكية



وزادت فرص العمل بالولايات المتحدة بشكل غير متوقع في مايو/ أيار، لكن انخفاض التوظيف أضاف إلى مؤشرات تباطؤ سوق العمل وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات.

ويترقّب المستثمرون الآن بيانات التوظيف الأمريكية، المقرّر صدورها في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية غدًا الخميس.

وقال سبيفاك: “أكبر خطر على الذهب هو صدور نتائج قوية بشكل غير متوقع لبيانات الوظائف غير الزراعية، لكن من المستبعد حدوث ذلك على ما يبدو”.

وقد أقر الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق الذي يضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين الوطني.

أسعار المعادن النفيسة



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 36.01 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1344.91 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1104.92 دولار.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR