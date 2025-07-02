عاجل: سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 2 يوليو 2025.. الليرة مستقرة

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 2 يوليو 2025.. الليرة مستقرة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر سعر الدولار اليوم في سوريا نسبيا، خلال تعاملات الأربعاء 2 يوليو/تموز 2025، في السوقين الرسمية والموازية بمختلف المدن.

وأعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، رفع عدد أيام التداول في سوق دمشق للأوراق المالية من ثلاثة إلى خمسة أيام أسبوعياً، اعتباراً من الشهر الجاري، في سياق توجه حكومي لتفعيل الحركة الاقتصادية، وتنشيط سوق الأوراق المالية بعد سنوات من الركود.

كما دعا الوزير، الجمعية العامة للانعقاد في شهر سبتمبر/أيلول القادم، لانتخاب مجلس إدارة جديد للسوق، في خطوة تشير إلى مساعٍ لإعادة هيكلة المؤسسة التنظيمية وتعزيز الشفافية والحوكمة.

وأوضح برنية أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق خطة تطوير شاملة بالتعاون مع مجلس الإدارة الجديد وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، إلى جانب خبراء ماليين محليين ودوليين.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الطاقة السورية قراراً يقضي بإلزام بيع المشتقات النفطية للمواطنين بالليرة السورية والدولار الأمريكي، في خطوة تعكس التوجه نحو التعامل المزدوج بالعملتين داخل بعض القطاعات.

وسجلت الصادرات الأردنية إلى سوريا نمواً غير مسبوق خلال الربع الأول من 2025، بنسبة بلغت 454% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من نحو 13 مليون دينار أردني (18.3 مليون دولار) إلى نحو 72 مليون دينار (101.5 مليون دولار)، وفقاً لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

في المقابل، ارتفعت واردات الأردن من سوريا بنسبة 11%، لتصل إلى 20 مليون دينار أردني (28.2 مليون دولار) مقارنة بـ18 مليوناً (نحو 25.4 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

سعر الدولار في نشرة الصرف

أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للبيع، وبلغ السعر الوسطي 11,055 ليرة للدولار الواحد.

كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 12556.50 ليرة للشراء، و12682.06 ليرة للبيع.

أما الليرة التركية، فقد تم سجلت سعرها مستوى 280.74 ليرة سورية للشراء، و283.55 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 9800 ليرة للشراء، و9900 ليرة للبيع.

أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 9800 ليرة للشراء، و9900 ليرة للبيع.

وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 9800 ليرة للشراء، و9900 ليرة للبيع.

وفي الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 9800 ليرة للشراء، و9900 ليرة للبيع.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.110 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في السوق السوداء

تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 11545 ليرة للشراء، و11668 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء

قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 244 ليرة للشراء، و248 ليرة للبيع.

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