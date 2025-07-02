عاجل: صفقة نيكو ويليامز مُهددة بالفشل!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – رغم رغبة برشلونة الواضحة في التعاقد مع نيكو ويليامز هذا الصيف، إلا أن إدارة النادي رفضت بشكل قاطع إدراج أي بند يسمح برحيل اللاعب مجانًا في حال عدم تمكنهم من تسجيله بسبب القيود المالية.

ووفقًا للتقارير، فإن وكيل نيكو لم يطرح هذا الشرط في الاجتماع الأول، لكنه أعاده لاحقًا خلال المفاوضات، مما تسبب في انزعاج واضح من الإدارة الكتالونية، التي ترى أن مثل هذا البند غير مقبول بأي حال من الأحوال.

البارسا لا يزال مهتمًا بضم اللاعب، لكن بشروط لا تُهدد استقراره أو هيبته التعاقدية.