عاجل: النصر ونيوم يتنافسان على ضم لاعب التعاون

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكدت تقارير صحفية أن نادي نيوم دخل بقوة في مفاوضات رسمية مع إدارة التعاون، من أجل ضم المدافع عون السلولي.

الاهتمام بالمدافع البالغ من العمر 26 عامًا لا يقتصر على نيوم فقط، إذ أبدى النصر أيضًا رغبة جادة في ضم اللاعب، ضمن تحركاته لتدعيم صفوفه الدفاعية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

السلولي، الذي يمتد عقده مع التعاون حتى يونيو 2027، قدم مستويات مميزة قبل تعرضه للإصابة في فبراير، وكان ركيزة أساسية في الخط الخلفي لفريقه.