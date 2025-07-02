عاجل: سعر عملة Pi Network بالدولار اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر عملة Pi Network بالدولار اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - واصل سعر Pi Network بالدولار اليوم الأربعاء 2 يوليو/تموز 2025، الاتجاه الهبوطي، وسط توقعات بانتعاش وشيك.

وبدأت العملة المشفرة الانخفاض في مايو/أيار الماضي حين بلغت ذروتها عند 1.6558 دولار، وفي الأول من يوليو/ تموز، تم تسجيل سعر العملة عند 0.4939 دولار.

سعر Pi Network بالدولار اليوم

وانخفض سعر Pi Network خلال آخر 24 ساعة بنسبة 0.77%، ليسجل 0.4856 دولار، وفقًا لبيانات “coinmarketcap”، ما يعكس تراجعًا بنسبة تقارب 70% منذ الذروة الأخيرة.

ورغم هذا الانخفاض، تشير التحليلات الفنية إلى احتمال حدوث انتعاش في سعر Pi Coin هذا الأسبوع، مع توجه بعض المستثمرين إلى استغلال هذا الهبوط للشراء.

من حيث الأداء السوقي، يبلغ القيمة السوقية لعملة Pi نحو 3.7 مليار دولار. كما سجلت العملة حجم تداول بلغ حوالي 93.26 مليون دولار خلال 24 ساعة، ما يشير إلى نشاط ملحوظ في البيع والشراء رغم الحالة العامة السلبية في السوق.

على الجانب الفني، رصد المحللون نمطين صاعدين قد يدعمان حدوث انعكاس في الاتجاه، الأول هو نموذج القاع المزدوج (Double Bottom) الذي تشكل عند مستوى 0.4047 دولار، وهو نفس المستوى الذي سجل في 5 أبريل/نيسان و13 يونيو/حزيران.

وتكمن “خط العنق” للنموذج عند القمة السابقة البالغة 1.6558 دولار، وفي حال تم كسر هذا الحاجز، فقد تبدأ العملة بالتحرك نحو 1 دولار، وهو هدف نفسي مهم، مع احتمال التقدّم لاحقًا نحو 1.65 دولار، بل وحتى 2.8977 دولار وفقًا لنفس النمط الفني.

أما النمط الثاني فهو نموذج الوتد الهابط (Falling Wedge)، وهو تشكيل فني يرتبط غالبًا بانعكاسات صاعدة، وقد اكتمل حالياً بعد تقارب خطوط الاتجاه الهابطة منذ 25 مايو/أيار.

ويعزز هذه التوقعات الإيجابية تراجع في مؤشرات التقلبات مثل Bollinger Bands وATR، ما قد يكون إشارة إلى “الهدوء الذي يسبق العاصفة”، وهي حالة تسبق عادة تحركات قوية في السعر.

لكن يحذر الخبراء من أن هبوط السعر مجددًا دون مستوى 0.4047 دولار قد يؤدي إلى إلغاء هذه التوقعات الصعودية.

وشهدت عملة Pi دفعة قوية خلال فعالية Pi Day 2، حيث أعلنت الشركة المطورة عن عدد من المبادرات الجديدة، من أبرزها Pi AI Studio، وهي منصة لبناء تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي ضمن شبكة Pi.

كما تم إطلاق Pi Directory Staking، وهي آلية لامركزية لترتيب وتقييم التطبيقات، إلى جانب تحديثات في شبكة الإعلانات Pi Ad Network، ونظام KYC الذي تجاوز 13 مليون مستخدم، والنطاق .pi، ومحفظة Pi Wallet.

وستحصل هذه المشاريع على دعم مباشر من صندوق Pi Network Ventures، بقيمة 100 مليون دولار، لتعزيز نمو النظام البيئي للعملة.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR