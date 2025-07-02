عاجل: فينيسيوس يواجه خصمه المفضل في ربع نهائي مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يستعد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لقيادة ريال مدريد في مواجهة قوية أمام بوروسيا دورتموند ضمن مباريات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، في مباراة تُعيد ذكريات التألق أمام الفريق الألماني.

فيني واجه بوروسيا مرتين ، استطاع خلالهما أن يسجل أربعة أهداف، وهو ما يمنحه أفضلية كبيرة قبل اللقاء الذي سيجمع بينهما.. فهل يواصل زيارة شباك الفريق الأصفر وقيادة الميرينغي لدخول المربع الذهبي؟!.