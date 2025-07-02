عاجل: الأرباح التي حققها الريال في مونديال الأندية بسبب غارسيا!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجم غونزالو غارسيا أصبح أحد أبرز مفاجآت ريال مدريد في مونديال الأندية ، ليس فقط بأهدافه الحاسمة، بل أيضًا بالإيرادات التي ساهم في تحقيقها للنادي.

ووفقًا للتقرير، فإن غارسيا يُمثل “شيكًا مفتوحًا” بقيمة 22.8 مليون يورو، وهو ما حصل عليه الريال كإيرادات مباشرة بفضل تألق اللاعب، الذي سجل 3 أهداف وصنع هدفًا حتى الآن، وكان له دور محوري في بلوغ الفريق ربع النهائي.

إجمالي أرباح البلانكو من البطولة حتى الآن بلغ 54.2 مليون يورو، وقد تصل إلى 100 مليون إذا تمكن الفريق من التتويج باللقب.