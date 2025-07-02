عاجل: النصر يقترب من صفقة محلية لتعزيز الجبهة اليسرى

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كثف نادي النصر تحركاته للدخول بقوة في سباق التعاقد مع ظهير أيسر فريق الرياض، عبدالإله الخيبري، الذي بات هدفًا مشتركًا بينه وبين الشباب.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية، فإن النصر يُعد الأوفر حظًا لضم اللاعب، حيث أبدى اهتمامًا جادًا بحسم الصفقة في أسرع وقت، في ظل إيمان الجهاز الفني بضرورة تعزيز هذا المركز قبل انطلاق الموسم الجديد.

في المقابل، يواصل نادي الشباب محاولاته للظفر بالصفقة رغم أفضلية النصر حتى الآن.

الخيبري، البالغ من العمر 28 عامًا، خاض 31 مباراة مع نادي الرياض في الموسم الماضي، قدم خلالها تمريرة حاسمة واحدة.