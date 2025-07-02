عاجل: النصر يصرف النظر عن التعاقد مع أوناي إيمري

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، عن السبب الحقيقي وراء تراجع نادي النصر عن التعاقد مع المدرب الإسباني أوناي إيمري، رغم ارتباط اسمه بشكل كبير خلال الفترة الماضية بقيادة الفريق.

العصيمي أوضح أن المدرب لم يكن واضحًا خلال سير المفاوضات مع العالمي، حيث أظهر تذاكيًا في تعامله مع العرض النصراوي، مطالبًا بالحصول على عرض رسمي دون أن يمنح موافقة أولية، وهو ما يخالف الأعراف المعتادة في التفاوض.

كما أضاف: “السيد إيمري لم يكن صريحًا، وبدت عليه محاولات استخدام العرض النصراوي كورقة ضغط، ربما لتحسين وضعه مع ناديه الحالي أو لفتح باب مفاوضات في جهات أخرى، وهو ما دفع إدارة النصر إلى التوقف فورًا عن متابعة الملف”.

وأشار العصيمي إلى أن بعض الجهات حاولت الترويج لاحقًا لموافقة المدرب على العرض، إلا أن الحقيقة تؤكد أن النادي لم يتلقَ أي موافقة رسمية، مما دفعه لإغلاق الملف نهائيًا والبحث عن بدائل أخرى أكثر جدية.