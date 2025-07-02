عاجل: سكتة قلبية مفاجئة.. كواليس اللحظات الأخيرة للمطرب أحمد عامر

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف مدير أعمال المطرب الشعبي أحمد عامر، تفاصيل وفاة الفنان، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة بعد ساعات من دخوله المستشفى.

تفاصيل وفاة المطرب أحمد عامر

وقال في تصريحات خاصة لـ”تليجراف مصر”، إن المطرب شعر بتعب بسيط، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، مضيفًا: “الأطباء طمّنونا إن حالته مستقرة، لكن بعد ساعات قليلة حصلت سكتة قلبية وتوفي على الفور”.

دفن أحمد عامر في مقابر العائلة

وأشار إلى أن إجراءات تصاريح الدفن انتهت، وتم نقل الجثمان من القاهرة إلى مسقط رأسه بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، حيث تستعد الأسرة لتشييع الجثمان ودفنه، متابعا “دلوقتي أسرته وزوجته وأولاده بيودعوه قبل الدفن بمقابر العائلة”.

اعتذار أحمد عامر

وكان أحمد عامر قد أعلن عبر حسابه الرسمي قبل وفاته بساعات اعتذاره عن العمل بسبب وعكة صحية، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالشفاء، قبل أن يتلقى محبوه صدمة وفاته المفاجئة.

حزن في الوسط الفني

وتسود حالة من الحزن بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، معربين عن صدمتهم برحيله المفاجئ.