عاجل: لاعب نيس الفرنسي يقترب من الانضمام إلى دوري روشن

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الحارس البولندي، مارسين بولكا، من الانضمام إلى صفوف نيوم، قادماً من نيس الفرنسي، وذلك رغم اهتمام جاد من نادي سندرلاند الإنجليزي بضمه.

بولكا، البالغ من العمر 25 عامًا، يملك مسيرة مميزة بدأها في أكاديمية تشيلسي الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان، ومنه إلى نيس حيث تألق بشكل لافت.

في الموسم الأخير له مع الفريق الفرنسي، شارك في 33 مباراة، حافظ على نظافة شباكه في 8 منها، واستقبل 28 هدفًا، وبلغت نسبة تصدياته 78%، كما نجح في التصدي لركلتي جزاء.