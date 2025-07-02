عاجل: سبب تراجع برشلونة عن صفقة زي لوكاس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت صحيفة السبورت أن نادي برشلونة قرر عدم وضع اللاعب البرازيلي زي لوكاس ضمن أولوياته في سوق الانتقالات الحالي، رغم ارتباط اسمه مؤخرًا بالنادي الكتالوني.

وبحسب الصحيفة، فإن الجهاز الفني وطاقم الكشافين لم يُبد إعجابًا كبيرًا بإمكانات اللاعب، كما أن سعره المرتفع الذي يقترب من 15 مليون يورو يعد عائقًا إضافيًا أمام إتمام الصفقة.

وذلك فضلًا عن معاناة الفريق بالفعل من تكدس في مركز زي لوكاس، مما يقلل من الحاجة الفنية للتعاقد معه في الوقت الراهن.