عاجل: للمرة الثانية.. غياب نجم الهلال عن الفريق في كأس العالم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تأكد غياب المدافع الدولي، حسان تمبكتي، عن صفوف الهلال في المواجهة المرتقبة أمام فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

التقارير الصحفية الأخيرة أوصخت أن استمرار غياب تمبكتي يأتي بسبب إصابة تعرض لها في أوتار الركبة.

هذا الغياب الثاني على التوالي لتمبكتي بعد تخلفه عن مباراة مانشستر سيتي في ثمن النهائي، والتي حسمها الهلال لصالحه بنتيجة 4-3.

كما أكدت أن اللاعب يواصل برنامجه العلاجي المكثف داخل صالة الإعداد البدني تحت إشراف الجهاز الطبي، على أمل اللحاق بالمراحل المتقدمة من البطولة في حال تأهل الفريق الأزرق إليها.