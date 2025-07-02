عاجل: كوليبالي يوجه رسالة لجماهير الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- وجه السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، رسالة خاصة إلى جماهير الزعيم، قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

كوليبالي عبّر عن شكره وامتنانه لدعم الجماهير، مؤكدًا تطلعه لرؤيتهم في المباراة المقبلة، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره النادي عبر منصة “X”، حيث قال:

-“شكرًا لجماهير الهلال، هذا الانتصار من أجلكم”.

-“ممتن جدًا لدعمكم المستمر، ونراكم في المواجهة المقبلة”.

-“سنواصل اللعب بثقة، ونصنع التاريخ من جديد”.