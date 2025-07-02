عاجل: سبب فوز الهلال أمام مانشستر سيتي في مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف أحمد عطيف الناقد الرياضي، عن أبرز الأسباب التي قادت الهلال لتحقيق فوز تاريخي على مانشستر سيتي، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

عطيف أوضح أن الزعيم قدم كل ما لديه في المباراة، مشيرًا إلى أن الانتصار لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة عوامل فنية وذهنية، وذلك خلال تصريحات عبر برنامج ” دورينا غير”، حيث قال:

-“الهلال قدم كل شيء ممكن أمام مانشستر سيتي من أجل تحقيق الفوز”.

-“السبب الأهم في الانتصار هو إيمان اللاعبين بقدراتهم، والثقة والشخصية التي أظهروها طوال المباراة”.

-“الفريق استحق الفوز عن جدارة، ولم يكن الأمر ضربة حظ”.

-“التركيز العالي للاعبين، إلى جانب كفاءة الجهاز الفني بقيادة إنزاغي، كان من أبرز مفاتيح الفوز”.