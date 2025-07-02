عاجل: شخصية الهلال أمام مانشستر سيتي تدرس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد نوليتو، نجم مانشستر سيتي السابق، أن الهلال استحق الفوز على الفريق الإنجليزي في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

نوليتو شدد على أن شخصية الهلال في مواجهة السيتي تُدرّس، وذلك خلال تصريحات عبر برنامج “دورينا غير”، حيث قال:

-“الجميع تفاجأ بخسارة مانشستر سيتي أمام الهلال، لكنها كانت مباراة ممتعة للغاية”.

-“شخصية الهلال أمام السيتي تُدرّس، الفريق السعودي قدّم أداءً رائعًا، وكان يستحق الفوز بجدارة”.