عاجل: دورتموند يضرب موعدا مع الريال في ربع نهائي مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - حقق فريق بروسيا دورتموند فوزًا صعبا على مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية 2025.

وبهذه النتيجة ضرب بروسيا دورتموند موعدًا مع ريال مدريد، يوم 5 يوليو المقبل في تمام الساعة الحادية عشر مساء في دور الثمانية من مونديال الأندية.

وتقدم بروسيا دورتموند عن طريق سيهرو جيراسي الذي سجل الهدفين، في الدقائق 14، 24، بينما قلص الفارق جيرمان بيرترامي لصالح الفريق المكسيكي في الدقيقة 48، في المباراة التي استضافها ستاد ميرسيدس بنز.

أهدف مباراة بروسيا دورتموند ومونتيري

جاء الهدف الأول من جملة تكتيكية رائعة انتهت بتمريرة من كريم أديمي إلى سيهرو جيراسي الذي انفرد بها وسددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

بينما جاء الهدف الثاني عن طريق هجمة مرتدة منظمة من لاعبي بوروسيا دورتموند انتهت بتمريرة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى إلى القادم من الخلف سيهرو جيراسي من منتصف منطقة الجزاء سددها الأخير سكنت يسار المرمى.

وجاء هدف مونتيري الوحيد عن طريق تمريرة بالرأس من داخل منطقة الجزاء من إريك أجيري إلى جيرمان بيرترامي الذي سددها بالرأس سكنت يسار المرمى.

أبرز الفرص في المباراة

وفي الدقيقة 32 أهدر سيهرو جيراسي فرصة هدف محققة بعد كرة عرضية أرضية من الجهة اليسرى من جوب بيلينجهام ولكن سددها من داخل منطقة الجزاء جيراسي مرت بجانب القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 34 أهدر فريق بروسيا دورتموند فرصة هدف محقق عن طريق سيهرو جيراسي مرة أخرى بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من باسكال جروس قابلها بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات جيراسي برعونة ولكن أبعدها ببراعة حارس مرمى مونتيري إيستيبان أندرادا ومن ثم شتتها الدفاع عن مناطق الخطورة.

وشهدت الدقيقة 79 تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب مونتيري أوليفر توريس ولكن ارتطمت بالدفاع وذهبت بين أحضان حارس مرمى بوروسيا دورتموند جريجور كوبل.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة كثف الفريق المكسيكي محاولاته لإدراك التعادل، حيث سدد سيرجيو راموس بالرأس من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بجانب القائم الأيمن.

وبعدها بدقائق قليلة أعاد راموس محاولاته عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت من على يمين حارس مونتيري دون خطورة.