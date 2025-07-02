عاجل: الهلال سيطر على السيتي… إشادة قوية من نجم مانشستر السابق

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أشاد نوليتو، نجم مانشستر سيتي السابق، بأداء الهلال عقب الفوز على فريقه الإنجليزي، في كأس العالم للأندية.

نوليتو أكد أن الزعيم نجح في فرض أسلوبه على اللقاء بذكاء كبير، وذلك خلال تصريحات عبر برنامج “دورينا غير”، قال فيها:

-“بكل صراحة، الهلال تفوق على مانشستر سيتي خلال المباراة”.

-“الكرة السعودية تطورت كثيرًا، وهذا ليس بالأمر الجديد، فقد واجهنا أندية سعودية من قبل وقدمت مستويات مميزة”.

-“الهلال عرف كيف يسيطر على مجريات اللقاء، والمدرب كان ضربة معلم، فهم جيدًا طريقة لعب السيتي وتعامل معها بذكاء”.

-“الهلال قدم أداءً رائعًا، وظهر بجمل تكتيكية عالية المستوى”.