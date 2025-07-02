عاجل: الهلال تفوق على مانشستر سيتي بهذه الطريقة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد أحمد عطيف، الناقد الرياضي، أن الهلال نجح في التفوق على مانشستر سيتي، في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

عطيف أوضح أن الزعيم تمكن من إيقاف خطورة السيتي بذكاء تكتيكي، وذلك خلال تصريحات عبر برنامج “دورينا غير”، حيث قال:

-“مانشستر سيتي يتميز بالضغط العالي، لكن الهلال نجح في الانتشار بشكل مثالي والخروج من هذا الفخ”.

-“سيموني إنزاغي لعب على الزيادة العددية وسرعة التمرير للأمام، وهو ما مكن الفريق من استغلال المساحات التي يتركها السيتي أثناء الضغط”.