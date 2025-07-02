عاجل: فوز الهلال أمام مانشستر سيتي جاء في توقيت مثالي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد علي الحبسي الناقد الرياضي، أن فوز الهلال على مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية، جاء في توقيت مثالي.

الحبسي أوضح أن الزعيم وجّه برسالته القوية ردًا على الانتقادات، وذلك خلال تصريحات عبر برنامج ” دورينا غير”، حيث قال:

-“انتصار الهلال أمام مانشستر سيتي جاء في وقته، خصوصًا وأنه أمام أحد أفضل الفرق على مستوى العالم من الناحية الفنية”.

-“لاعبو الهلال واجهوا ضغوطات كبيرة في الفترة الأخيرة، بسبب تواجدهم في الدوري السعودي، والحديث المتكرر حول اللعب من أجل المال”.

-“الفوز على السيتي كان بمثابة الرد المثالي، ورسالة واضحة تدعم المشروع الرياضي، وأرى أن الهلال قدم أداءً مميزًا ونتائج مشرفة في البطولة”.