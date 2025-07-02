عاجل: وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن المطرب رضا البحراوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

تفاصيل وفاة أحمد عامر

ونشر البحراوي صورة للراحل، وعلّق عليها قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا أحمد عامر في ذمة الله.. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك، اللهم آمين يا رب العالمين”.

وفاة المطرب أحمد عامر

وكان أحمد عامر قد أعلن قبل ساعات من وفاته عن اعتذاره عن العمل، مبررًا ذلك بظروف صحية، حيث نشر حسابه الرسمي منشورًا جاء فيه: “بنعتذر عن العمل لـ ظروف صحية.. لحد ما النجم يقوم بالسلامة، دعواتكم بالشفاء العاجل”.

حزن في الوسط الفني

وأثار خبر الوفاة حالة من الحزن بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني، وسط تداول واسع لصور ومنشورات النعي على مواقع التواصل الاجتماعي.