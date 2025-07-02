عاجل: سبب تألق ناصر الدوسري مع الهلال في مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف عبدالحكيم التويجري، الناقد الرياضي، عن الأسباب التي وراء تألق ناصر الدوسري، لاعب الهلال، خلال مشاركته في كأس العالم للأندية.

التويجري أوضح أن التوظيف الفني السليم والتعامل النفسي الجيد من المدرب سيموني إنزاغي، ساهما بشكل مباشر في بروز اللاعب، وذلك خلال تصريحات عبر برنامج “دورينا غير”، حيث قال:

-“المدرب الناجح هو من يستطيع إيصال فكرته للاعبين بسرعة، ويقنعهم بها، وهذا ما فعله إنزاغي مع الهلال في وقت قصير”.

-” التوظيف الصحيح لناصر الدوسري داخل أرض الملعب كان من أبرز عوامل ظهوره بهذا المستوى المميز في البطولة”.

-” كما أن التعامل النفسي الجيد من المدرب، والتواصل المستمر مع اللاعب، ساهما في تحفيزه وتقديم أفضل ما لديه”.