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عاجل: دعوات لإبعاد مبابي عن تشكيلة الريال الأساسية!

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أوضح الصحفي دييغو بلازا موقفه من احتمالية عودة النجم كيليان مبابي للعب أساسيًا مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية بعد تعافيه من المرض.

بلازا قال خلال تصريحات له في برنامج التشيرينغيتو التالي:

“مبابي يفتقر إلى الجاهزية البدنية والموقف”.

“لا يمكن أن يكون أساسيًا في ربع نهائي المونديال”.

مختلف النقاد في الوسط المدريدي يتفقون مع هذا الرأي، فمن الواضح أن كيليان لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت لاستعادة مستواه، وخاصة بعد أن ابتعد عن التدريبات لقرابة 10 أيام وفقدانه لبعض الكيلو جرامات من وزنه.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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