عاجل: برشلونة يحدد موعد فسخ عقد نيكو ويليامز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يعمل برشلونة بجدية لحسم صفقة التعاقد مع نيكو ويليامز لاعب اتلتيك بيلباو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الصحفي ألفريدو مارتينيز قال أن بعض المصادر من داخل برشلونة يخبرونه أنهم يريدون كسر عقد نيكو ويليامز يوم الجمعة المقبل.

قيمة الشرط الجزائي في عقد ويليامز مع بيلباو تبلغ (62 مليون يورو) ، وتشير التقارير بأن البارسا جاهز بالفعل لدفعها .

وبعد فسخ عقد اللاعب مع بيلباو سيتم العمل على مشكلة تسجيله والتي تحتاج لبعض الوقت لحلها حيث حصل نيكو ويليامز ووكيله على ضمانات من البارسا بتسجيله قبل انطلاق الموسم .