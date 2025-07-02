عاجل: جامعة جازان تُطلِقُ عددًا من البرامج التدريبية في المجال التقني

عدن - ياسمين عبد العظيم - وبيّنت أن البرامج التدريبية تشمل شهادة أخصائي مايكروسوفت أوفيس، وشهادة أخصائي تكنولوجيا الحاسب الآلي، وشهادة محترف أدوبي في التصميم المرئي، والشهادة المهنية الاحترافية في الذكاء الاصطناعي.

وأكّدت الجامعة سعيها لتعزيز الكفاءات الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، داعيةً إلى التسجيل بالبرامج عبر الرابط التالي: https://jukhabir.com/courses/professional .