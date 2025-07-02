عاجل: مانشستر سيتي يتحرك لتجديد عقد لويس وتحسين راتبه

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: بدأ مانشستر سيتي خطوات فعلية نحو تجديد عقد لاعبه الشاب ريكو لويس، بعد أن أجرى محادثات أولية قبل عدة أشهر.

ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة المفاوضات قريبًا، خاصة في ظل رغبة اللاعب الواضحة بالبقاء ضمن صفوف الفريق.

ويعتبر المدرب بيب غوارديولا ومدير الكرة هوغو فيانا ريكو جزءًا مهمًا من المشروع المستقبلي للنادي، وهو ما يدعم استمرار اللاعب في السيتيزينز.

كما تشير التقارير إلى أن العقد الجديد سيتضمن تحسينات كبيرة في راتبه، تقديرًا لأدائه وتطوره المستمر.