عاجل: عين على فينيسيوس ضد يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حصل فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد على تقييم 7.3 في المباراة التي فاز بها فريقه على يوفنتوس بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025.

وإليكم أبرز أرقام فينيسيوس في اللقاء:

● الدقائق: 90′

● الأهداف: 0

● صناعة الأهداف: 0

● الهجوم:

أهداف متوقعة: 0.18

إجمالي التسديدات: 4

تسديدات على المرمى: 1

أهداف متوقعة على المرمى: 0.18

تسديدات خارج المرمى: 1

حالات التسلل: 0

صناعة أهداف متوقعة: 0.32

صناعة فرص: 2

تمريرات لداخل الثلث الأخير: 4

تمريرات خلفية: 24

التمريرات الصحيحة: 48/60 (80%)

تمريرات طويلة اكتملت: 4/7 (57%)

مراوغات اكتملت: 2/2 (100%)

اللمسات: 74

أخطاء حصل عليها: 1

● الدفاع: