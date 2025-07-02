عاجل: برناردو سيلفا: استثمارات السعودية جعلت فرقها تنافسية وليست مفاجأة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: أعرب النجم البرتغالي برناردو سيلفا عن احترامه للتطور الكروي الذي تشهده السعودية مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الأمر لم يكن مفاجئًا بالنسبة له.

وقال سيلفا في تصريحاته: “حين تستثمر السعودية هذا الكم من المال وتنجح في جلب بعض من أفضل لاعبي العالم، فمن الطبيعي أن تصبح الفرق هناك أكثر تنافسية”.

أضاف: “لهذا السبب، لا يُفاجئنا أن يمتلكوا الآن فرقًا قوية تقدم مستويات مميزة”.

جاءت تصريحات سيلفا بعد أن أقصى الهلال السعودي نظيره مانشستر سيتي من دور الـ 16 بكأس العالم للأندية بعد أن انتهت المباراة بنتيجة 4/3.