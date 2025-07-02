عاجل: تعليق ألونسو على أداء غولر ضد يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق تشابي الونسو مدرب ريال مدريد على أداء أردا غولر الرائع ضد يوفنتوس بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء امس الثلاثاء في دور الـ 16 من بطولة مونديال الاندية.

ألونسو قال: “أردا كمتحكم؟ في كرة القدم الحديثة ، لا يمكنك تكليف لاعب واحد بإدارة المباراة نيابة عن الجميع “.

اضاف: “جميع لاعبي خط الوسط فيدي، داني، اوريلين نحتاج الى هذا التوازن من الجميع “.

تابع:” اردا يبلي بلاء حسنا ، وانا سعيد به لكننا نحتاج الى هذا التوازن من الجميع”.