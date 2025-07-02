عاجل: بعد مستوى الريال ضد اليوفي … التفاؤل يسود الوسط المدريدي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أعرب الصحفي توماس رونسيرو عن تفاؤله بمستقبل ريال مدريد مع مدربه تشابي ألونسو.

رونسيرو قال خلال تصريحات له عبر إذاعة كادينا سير التالي:

“لقد فقد فينيسيوس ابتسامته في الأشهر الماضية، ولكنه الآن يستعيدها”.

“هذا الريال متناغم ومتعاون، ويعرف ما يلعب من أجله في هذه البطولة”.

“أتمنى أن يشارك بيلينغهام بشكل أكبر في الجانب الهجومي، وأود أن أرى مبابي جاهزًا أكثر من أي وقت مضى”.