عاجل: في انتظار موقف حماس.. ترامب يعلن موافقة إسرائيل على هدنة غزة

شكرا لاهتمامكم بخبر في انتظار موقف حماس.. ترامب يعلن موافقة إسرائيل على هدنة غزة والان مع التفاصيل



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل وافقت على “الشروط اللازمة لإتمام” وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما في غزة.

وأوضح في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “وافقت إسرائيل على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وسنعمل خلال هذه الفترة مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب”.

وأضاف “سيقدم القطريون والمصريون، اللذان عملا بجد لإحلال السلام، هذا الاقتراح النهائي. آمل، لمصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل حماس بهذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا”.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على حماس في قطاع غزة قادة مصر وقطر جهود التفاوض من أجل إقرار هدنة عصية في القطاع.

وبحسب المقترح، سيتم في اليوم الأول من بدء الهدنة إطلاق سراح ثمانية مختطفين أحياء، ثم يُفرج عن اثنين آخرين في اليوم الخمسين، ما يعكس محاولة لتفكيك التعقيدات الأمنية والسياسية المحيطة بملف الأسرى، ووضعه في إطار زمني يراعي مطالب الطرفين.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، فقد نقلت قطر إلى إسرائيل مقترحًا جديدًا يتضمن حزمة من البنود الإنسانية والأمنية، على رأسها:

• وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا.

• إطلاق سراح 8 رهائن أحياء في اليوم الأول من الهدنة.

• إطلاق سراح رهينتين إضافيين في اليوم الخمسين.

• تسليم جثامين 18 رهينة على ثلاث دفعات.

• انسحاب الجيش الإسرائيلي حتى «محور موراج».

• زيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي وقت سابق اليوم أعاد الرئيس الأمريكي التأكيد على موقفه من الحرب في غزة، قائلاً إنه سيكون صارمًا للغاية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف: “حتى هو يريد إنهاء الحرب. أعتقد أن هناك صفقة ستتم الأسبوع المقبل”.

ويأتي تصريح ترامب بعد إعلان الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم توسيع نطاق عملياته في غزة حيث أفاد الدفاع المدني بمقتل 26 شخصا على الأقل، نصفهم تقريبا أثناء انتظار المساعدات الغذائية.

وقال الجيش الإسرائيلي ردا على تقارير عن ضربات في شمال القطاع وجنوبه، إنه “يعمل على تفكيك القدرات العسكرية لحماس”.

وكان الجيش أعلن في بيان منفصل صباح الثلاثاء أنه “وسّع نطاق عملياته إلى مناطق إضافية داخل قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، وقضى على عشرات المسلّحين، وفكّك مئات من مواقع البنية التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحتها”.

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