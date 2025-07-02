عاجل: غونزالو غارسيا … أكثر من مجرد جوهرة في مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أشاد الصحفي توماس رونسيرو بمستوى النجم غونزالو غارسيا مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

رونسيرو قال خلال تصريحات له عبر إذاعة كادينا سير التالي:

“غارسيا يتمتع بالقدرة على إنهاء الهجمات، ولكن لديه أيضًا صفات أخرى إيجابية، فهو يقوم باسترجاع الكرة في العديد من المرات”.

“إنه يدعم زملائه في الفريق ويضغط على المنافس، كما يستقبل الكرة وظهره إلى المرمى، إنه جوهرة”.

“سأعتبر ذلك أمرًا غير مفهومًا إذا لم يستمر غونزالو مع الفريق الأول للريال في الموسم القادم”.