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عاجل: شكوك حول مشاركة تمبكتي مع الهلال أمام فلومينينسي

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت تقارير صحفية، عن وجود شكوك بشأن مشاركة حسان تمبكتي، مدافع الهلال، في مواجهة فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

الجهاز الطبي بالفريق يرى أن اللاعب لا يزال بحاجة إلى وقت إضافي للعلاج، من أجل التعافي الكامل من الإصابة التي يُعاني منها والعودة للمشاركة في المباريات.

تمبكتي كان قد تعرض لآلام في الركبة، تسببت في غيابه عن مواجهة مانشستر سيتي في دور الـ16 من البطولة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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