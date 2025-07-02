عاجل: هل حجز غارسيا مركز المهاجم الصريح لنفسه الموسم القادم …؟!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الصحفي أنطونيو روميرو عن المستويات الرائعة التي يواصل النجم غونزالو غارسيا تقديمها مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

روميرو قال خلال تصريحات له عبر إذاعة كادينا سير التالي:

“يجب أن يكون مركز المهاجم الصريح محجوزًا لغارسيا في الموسم القادم، كما كان لخوسيلو قبل موسمين، وهو من كان مفتاح الفوز وقتها بدوري أبطال أوروبا”.

“لا يوجد أي مشجع للريال سيفهم بعد الآن سبب عدم تواجد غونزالو مع الفريق الأول في الفترة القادمة”.

“اللاعب الذي يتعين عليه المعاناة في خط الهجوم هو إندريك، فهو نوع مختلف من لاعبي كرة القدم”.