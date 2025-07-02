عاجل: تطورات جديدة في ملف انتقال ويليامز إلى برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: كشف الصحفي خوسيه ألفاريز عن تطورات جديدة في ملف انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة، مؤكدًا أن اللاعب بات قريبًا جدًا من ارتداء قميص البلوغرانا.

وأشار إلى أن برشلونة قدّم لوكيل نيكو أكثر من 30 وثيقة رسمية تُثبت أن النادي يسير في المسار الصحيح ماليًا، ما يجعل تسجيل اللاعب ممكنًا في الفترة المقبلة.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن نيكو لم يتردد في إبلاغ وكيله برغبته الحاسمة، قائلًا: “هذه هي الضمانات.. هيا، أنا أريد أن أُنهي الأمر.”

ويخطط النادي الكتالوني الآن لدفع الشرط الجزائي للاعب قبل نهاية الأسبوع، وهو ما قد يُعلن الصفقة رسميًا خلال أيام، في ظل تأكيدات بأن نيكو “برشلوني بنعم أو نعم أو نعم”.‏