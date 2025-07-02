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عاجل: كورتوا يكشف ما تفاجأ به الريال أمام يوفنتوس

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن أكثر شيء فاجئ لاعبي الريال في مباراة يوفنتوس ، مساء امس الثلاثاء في دور الـ 16 من بطولة مونديال الاندية.

كورتوا صرح: “في النهاية كنا قد حضرنا المباراة على أساس انهم سيمارسون ضغطا أعلى رجلا لرجل ، لكن في النهاية تراجعوا كثيرا واعتمدوا اكثر على الهجمات المرتدة، وهناك فاجؤونا مرة أو مرتين”.

اضاف: “في الاستراحة قلنا علينا ان نلعب أكثر من جانب الى آخر وبايقاع أسرع ، لأنه طبعا عندما تحرك الكرة من جهة الى آخرى ، قد يظهر فجأة فراغ في الوسط يمكننا استغلاله، أعتقد أننا قمنا بذلك بشكل أفضل كثيرا في الشوط الثاني “.

اكمل: ” حارسهم قدم مباراة كبيرة ، غونزالو سجل هدفا رائعا ، وأعتقد أننا قدمنا عملا دفاعيا ممتازا لأنه في النهاية سددوا مرتين فقط من بعيد ، وهذا يعني أننا قمنا بعمل كبير”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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