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عاجل: صحفي مدريدي يشيد بغونزالو غارسيا بعد الفوز على يوفنتوس

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  • عاجل: صحفي مدريدي يشيد بغونزالو غارسيا بعد الفوز على يوفنتوس 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: عبّر الصحفي المدريدي الشهير توماس رونسيرو عن سعادته بتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على يوفنتوس، وذلك من خلال منشور حماسي عبر حسابه في منصة “إكس”.

وكتب رونسيرو: “ها نحن في ربع النهائي بفضل الهدف الرائع الذي سجله نجم أكاديميتنا الذهبي”.

أضاف: “رائع يا غونزالو غارسيا، ورائع يا ريال مدريد”.

واختتم منشوره بتأكيد الثقة في الفريق: “نحو كأس العالم بكل قوة، هياااااا!”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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