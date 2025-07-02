عاجل: كورتوا يكشف ما يطلبه ألونسو من اللاعبين

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عما يطلبه المدرب تشابي الونسو من لاعبيه قبل كل مباراة، قائلا:

“يريد منا زيادة التمريرات ، وألا نندفع دائما بأقصى سرعة من جانب الى آخر “.

“يقول لنا من الجيد الحفاظ على التمركز واستعادة الكرة ثم التمريرات السريعة والسلسلة “.

“تشابي يحب أن يكون هناك التزام وهذا يشمل الفريق بأكمله ، وأعتقد أنه أمر مهم”.

“أعتقد أننا لعب معه بشكل جيد ونحافظ على هدوئنا”.