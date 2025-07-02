عاجل: ترامب: إسرائيل وافقت على شروط هدنة الـ60 يوما في غزة

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لهدنة 60 يوما في غزة، معربا عن أمله في أن تقبل حماس بالصفقة لأن الوضع سيزداد سوءا ولن يتحسن، حسب ما أفادت به قناة العربية في نبأ عاجل.

هدنة في قطاع غزة

وأضاف الرئيس ترامب، أنه خلال هدنة الـ 60 يوما في غزة سيتم العمل مع كل الأطراف على إنهاء الحرب، متابعًا: ممثلون عني عقدوا اليوم اجتماعا مطولا ومثمرا مع الإسرائيليين بشأن غزة.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن مصر وقطر ستقدمان الاقتراح النهائي بشأن هدنة غزة لإنهاء الحرب، مشيدا بدور البلدين للمساعدة في إحلال السلام.

مقترح قطري جديد

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11” أمس الثلاثاء، أن قطر قدمت مقترحًا جديدًا لصفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.

نص المقترح، بحسب مصدرين دبلوماسيين، على وقف لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، يتم خلال اليوم الأول منه الإفراج عن ثمانية أسرى إسرائيليين أحياء، بالإضافة إلى الإفراج عن أسيرين إضافيين في اليوم الخمسين من التهدئة.

تسليم جثامين 18 أسيرًا إسرائيليًا

ويشمل المقترح تسليم جثامين 18 أسيرًا إسرائيليًا على ثلاث دفعات، وانسحاب الجيش الإسرائيلي حتى محور “موراغ” بين خان يونس ورفح جنوبي القطاع، وزيادة كميات المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة.

المطلعون على المفاوضات أشاروا إلى وجود “فرصة كبيرة” للتوصل إلى اتفاق، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أن هناك خلافات لا تزال قائمة بين الأطراف.

وتتركز الخلافات في صفقة تبادل الأسرى حول شروط إنهاء الحرب في غزة وحجم انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.