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عاجل: “الداخلية” تنهي كافة عمليات إجراءات مغادرة الحجاج الإيرانيين عبر منفذ جديدة عرعر

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عاجل: “الداخلية” تنهي كافة عمليات إجراءات مغادرة الحجاج الإيرانيين عبر منفذ جديدة عرعر

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عدن - ياسمين عبد العظيم - أنهت وزارة الداخلية تنفيذ كافة عمليات إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بتسهيل احتياجات الحجاج الإيرانيين في ظل الظروف الجارية التي تمر بها بلادهم، وتوفير جميع الخدمات لهم، حتى تتهيأ الظروف لعودتهم إلى وطنهم وأهليهم سالمين إن شاء الله، بعد إتمامهم فريضة الحج لعام 1446هـ.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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