عاجل: الأمن يفحص فيديو اعتداء شاب على فتاة بالإسكندرية (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو صادم، يُظهر شابًا يعتدي على فتاة ويسبها في كورنيش محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

اعتداء شاب على فتاة

ويظهر في الفيديو شاب يتبادل السباب والاشتباك بالأيدي مع فتاة رفضت معاكسته وألفاظه الخارجة، قبل أن يقوم بركلها بقدمه بقوة أثناء تحركها من أمامه، مما تسبب في سقوطها على الأرض وفر هاربًا.

وجار فحص مقطع الفيديو المتداول، وجارٍ تحديد هوية المتهم، ومعرفة تاريخ الواقعة وملابساتها بدقة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط المتهمين بإطلاق أعيرة نارية عشوائيًا في شبرا الخيمة

وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من كشفت ملابسات تداول فيديو يتضمن قيام ثلاثة أشخاص بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية.

مطاردة وأعيرة نارية

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية، بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه 3 أشخاص أثناء قيامهم بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية على أحد الكباري.

مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية

بالفحص، بقيادة رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، المقدم مصطفى دياب، تبيّن عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 17 يونيو الجاري حدثت مشاجرة بين شخصين (طرف أول)، و3 أشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (طرف ثانٍ) جميعهم عناصر جنائية يقيمون بدائرة القسم، وذلك لوجود خلاف بينهم، وتبادلوا إطلاق أعيرة نارية على بعضهم ولاذوا بالفرار.

ضبط طرفي المشاجرة

عقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب إبراهيم خضر، والنقيب محمود النجار، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عبادة والنقيب عبدالونيس خالد معاونى رئيس المباحث، تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم 4 فرد محلي المستخدمة في الواقعة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.