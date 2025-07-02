عاجل: 17 لاعب يغادرون أرسنال هذا الصيف

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ينوي أرسنال القيام بثورة داخل صفوفه لتجديد دمائه من أجل التحضير للموسم المقبل، حيث أصبح الآن مستعداً لرحيل عدد كبير من لاعبيه.

وكشف موقع ترانسفير فوتبول عن وجود سبعة عشر لاعباً انتهت عقودهم مع النادي في شهر يونيو الماضي، ومن ضمنهم لاعبي الأكاديمية الذين لم يوقعوا على عقود مع الفريق الأول.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين المنتظر مغادرتهم هذا الصيف، توماس بارتي، وكيران تيرني، ورحيم ستيرلينج، ونيتو .